Grasz w gry mobilne? Lepiej miej się na baczności

Funkcja dzwonienia w smartfonach to aktualnie jedno z pobocznych rozwiązań. Dziś wiele osób traktuje swoje smartfony jak aparaty fotograficzne, kieszonkową encyklopedię czy przenośne konsole do gier. Badanie Achilles przeprowadzone przez Check Point Software pokazuje, że co najmniej 40 proc. urządzeń jest z natury podatnych na cyberataki, a w blisko połowie organizacji co najmniej jeden pracownik pobrał złośliwą aplikację, która zagrażała sieciom i danym.