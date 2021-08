Haker zaatakował T-Mobile? Twierdzi, że ma dane milionów Amerykanów

Jak donosi portal Gizmodo, celem cyberprzestępców stały się dane klientów T-Mobile w Stanach Zjednoczonych. Część z nich to informacje archiwalne, sięgające 2004 r. Liczba użytkowników sieci wynosi ok. 100 mln. Na podziemnym forum haker sprzedaje część z pozyskanych danych za 6 Bitcoinów. Odpowiada to kwocie ok. 280 tys. dolarów (równowartość ok. 1 mln 78 tys. zł).