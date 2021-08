Wypowiedzieli wojnę Łukaszence. To cyberpartyzanci z Białorusi

Białoruscy hakerzy twierdzą, że są w stanie wykorzystać narzędzia inwigilacji przeciwko prezydentowi Łukaszence. Jak informuje MIT Technology Review , czyli czasopismo należące do Massachusetts Institute of Technology, mieli oni dokonać jednego z najbardziej rozległych ataków hakerskich w historii. Cyberpartyzanci mają prosty cel - obnażyć słabość białoruskiego reżimu.

Hakerzy (choć jak sami twierdzą, nie są zawodowymi hakerami, a jedynie pracownikami sektora IT) od jakiegoś czasu pozyskują informacje z instytucji państwowych i upubliczniają je. Jednym z takich niewygodnych faktów było przedstawienie prawdziwych statystyk dotyczących śmiertelności na COVID-19 na terenie Białorusi. Mieli też swój udział w przedstawianiu nagrań z brutalnego tłumienia protestów.

Cyberpartyzanci to grupa składająca się z około 15 pracowników sektora IT. Według informacji udostępnionych przez MIT Technology Review mieli oni uzyskać dostęp do baz danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kamer monitoringu, a także nagrań z dronów.