HalloApp to w praktyce minimalistyczny serwis społecznościowy będący połączeniem maksymalnie okrojonego Facebooka i komunikatora. Teoretycznie niewiele różni się choćby od WhatsAppa czy nawet Instagramu, ale dokładniejsza analiza pozwala zauważyć, że wielu osobom HalloApp powinien nawet bardziej przypaść do gustu. Aplikację stworzyli byli programiści WhatsAppa pamiętający czasy, kiedy ten nie należał do Facebooka.