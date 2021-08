Handlował zdjęciami studentek. Teraz pójdzie siedzieć

Nicholas Faber ma 25 lat i do niedawna studiował w swoim rodzinny mieście, Nowym Jorku. Student, jak to student, zawsze cierpi na niedobór gotówki. Większość łapie dorywcze prace, ale nie Faber. On postanowił włamać się na konta w mediach społecznościowych kilkudziesięciu studentek jego uczelni, pozyskać z nich zdjęcia oraz klipy wideo – głównie nagie – a następnie zaczął nimi handlować.