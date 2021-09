Hejt w sieci. Doświadczył go prawie co siódmy Polak

Najważniejszą informacją płynącą z raportu jest skala zjawiska. Aż 15 osób dorosłych w naszym kraju twierdzi, że osobiście stały się ofiarami hejtu w internecie. Co ciekawe, częściej to mężczyźni mają z nim do czynienia - aż 19 procent panów miało z nim problem, gdzie w przypadku kobiet było to 11 procent.