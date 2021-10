Huawei Mobile Services, czyli wszystko, czego potrzebuje twój smartfon

Dlaczego Polacy od lat tak chętnie decydują się na zakup smartfonów Huawei? Z prostej przyczyny: posiadają one bardzo dobry stosunek jakości do ceny. A od dwóch lat oferują również swój własny, coraz lepiej funkcjonujący ekosystem o nazwie Huawei Mobile Services (HMS), który w pakiecie z samym smartfonem dostarcza zestaw niezbędnych aplikacji i usług.

Huawei jest jednym z największych producentów elektroniki użytkowej w Polsce i na świecie. Firma zdaje sobie z tego sprawę i już od dłuższego czasu rozwija własny, samowystarczalny ekosystem najważniejszych aplikacji i usług mobilnych, nie zapominając przy tym o naszym kraju.

Huawei Mobile Services = dwa lata dynamicznego rozwoju

Jeszcze dwa lata temu, gdy system HMS dopiero raczkował, można było zrozumieć niektórych malkontentów, którzy narzekali, że konkurencja potrafi zaoferować więcej. Dziś jednak głosy malkontentów milkną, a smartfony Huawei jawią się jako atrakcyjna cenowo i spójna pod względem oprogramowania alternatywa dla nierzadko droższych, a uboższych w funkcje modeli konkurencji.

HMS w imponujących liczbach. I ciągle rośnie!

W marcu ubiegłego roku, czyli dokładnie 1,5 roku temu, Huawei mógł pochwalić się tym, że z HMS w skali miesiąca skorzystało ponad 650 milionów użytkowników z ponad 170 krajów świata. Już wtedy z tym ekosystemem zintegrowanych było ponad 50 tysięcy aplikacji od zewnętrznych producentów, a liczba ich pobrań oscylowała w okolicach 180 miliardów.

To wciąż mniej niż konkurencja, ale mówimy tu o systemie, który jest rozwijany dopiero od zaledwie dwóch lat, dajmy więc czas jeszcze bardziej rozwinąć mu skrzydła. W takim tempie Huawei bowiem nie tylko dogoni, ale i prześcignie konkurencję.

ID Huawei, Chmura, AppGallery – wszystko, czego potrzebuje Twój smartfon

Wyjaśnijmy sobie podstawową terminologię: HMS Core 4.0 to właśnie skrót od pełnej nazwy ekosystemu Huawei Mobile Services (dopisek Core 4.0 oznacza po prostu jego czwartą już odsłonę); ID Huawei to z kolei nasz osobisty "cyfrowy klucz", umożliwiający bezpieczny dostęp do najważniejszych funkcji HMS.

Przyjął on postać indywidualnego konta użytkownika, które dba o synchronizację naszych aplikacji i usług, co odbywa się właśnie za pośrednictwem Chmury. Dzięki temu możemy być spokojni o bezpieczeństwo naszych danych.

Ponadto Chmura umożliwia stworzenie automatycznie aktualizującej się kopii zapasowej naszych danych, dzięki czemu nigdy nie będziemy musieli martwić się o ich bezpieczeństwo – również w przypadku nieszczęśliwej utraty urządzenia.

Zgubiony smartfon łatwo namierzyć i odzyskać

Funkcja Huawei ID okaże się również nieoceniona w sytuacji, gdy zgubimy swój smartfon – dzięki niej zlokalizujemy go bowiem na zintegrowanej z systemem mapie, co ułatwi nam jego namierzenie i odzyskanie. Ostatecznie, w skrajnych przypadkach (gdy trafimy chociażby na złodzieja) takie utracone urządzenie będzie można zdalnie sformatować, by nasze osobiste informacje nie dostały się w niepowołane ręce.

AppGallery – autorskie centrum oprogramowania

Tego typu przykłady można by mnożyć, natomiast tym, na co zdecydowanie najbardziej czekali właściciele smartfonów Huawei, jest AppGallery, czyli nic innego jak autorska, zintegrowana z ekosystemem HMS platforma, oferująca dostęp do niezliczonej masy gier, programów i aplikacji.

W momencie powstawania tego tekstu w AppGallery znajdziemy ponad 750 tysięcy aplikacji od światowych producentów, w tym te najważniejsze z punktu widzenia statystycznego użytkownika. TikTok, VLC Media Player, Tinder, Snapchat, Booking.com, Bolt czy popularny w ostatnich miesiącach Telegram – one wszystkie tam są.

Do tego oczywiście należy doliczyć cały pakiet podstawowych aplikacji natywnych, zaprojektowanych specjalnie z myślą o urządzeniach Huawei, takich jak inteligentna przeglądarka internetowa PetalSearch, odtwarzacz treści multimedialnych, osobisty asystent, notatki, kalendarz, mapy (w tym nawigację) i wiele, wiele innych. Wszystkie te preinstalowane apki + gigantyczna zawartość AppGallery są dostępne dla użytkowników smartfonów Huawei.

Z danych przekazanych na początku marca tego roku wynika, że z AppGallery aplikacje pobierane były już ponad 350 miliardów razy, a wirtualny sklep z aplikacjami od Huawei posiada 530 milionów aktywnych użytkowników.

Nad kolejnymi aplikacjami zintegrowanymi z systemem operacyjnym Harmony OS i ekosystemem HMS pracuje z kolei ponad 1,5 miliona twórców oprogramowania, co daje nadzieję na szybkie zwiększenie, i tak już wysokich, liczb dotyczących AppGallery.

A co z Polską?

W AppGallery już teraz znajdziemy 1700 aplikacji przeznaczonych wyłącznie na nasz rynek. Spośród tych najważniejszych i najpopularniejszych wymienić można z pewnością apki takie jak: Allegro, Żabka, Ceneo, InPostMobile, Pyszne.pl czy najlepszego przyjaciela każdego kierowcy: Yanosik.

A gdy jakiejś istotnej dla nas aplikacji nie ma jeszcze w AppGallery, to większość z nich pobierzemy bezpośrednio na nasz telefon dzięki wspomnianej przeglądarce PetalSearch.

Co ciekawe, wśród polskich aplikacji dostępnych w AppGallery nie brakuje również skomplikowanych pod względem zaawansowania i bezpieczeństwa aplikacji bankowych. Obecnie znajdziemy tam siedem takich pozycji, o które zadbały banki PKO BP, Millennium, mBank, Credit Agricole, Noble Bank, Getin i Alior Bank. W każdej z nich szybko i wygodnie zapłacimy BLIK-iem, a wkrótce ich użytkownicy otrzymają wyczekiwaną obsługę płatności zbliżeniowych.

Huawei Mobile Services – czego chcieć więcej?

Po dwóch latach wytężonych prac nad autorskim ekosystemem Huawei z pewnością wielu użytkowników urządzeń tego producenta zadaje sobie pytanie podobne do powyższego. Już teraz oprogramowanie dostępne w ramach HMS – kolokwialnie mówiąc – "daje radę". Nie pozostaje nam więc nic innego jak czekać, czym w kolejnych miesiącach i latach zaskoczy nas Huawei. Póki co firma spisała się co najmniej na piątkę.