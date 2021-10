HyperX prezentuje nową podkładkę gamingową Pulsefire Mat RGB

Podkładka oferuje wbudowaną pamięć, w której można zapisać do trzech profili podświetlenia, a także wbudowany czujnik dotykowy do łatwego przełączania między profilami, co zapewnia nieprzerwane wrażenia podczas gry. Pulsefire Mat RGB posiada również bezszwowe, antypoślizgowe krawędzie, które zapewniają płaską i jednolitą powierzchnię oraz odporność na codzienne zużycie.