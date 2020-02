i.Scribe 2.3 Build 14

P​obierz program

Bezpłatna wersja komercyjnego klienta pocztowego InScribe.

i.Scribe to polskojęzyczny klient pocztowy cechujący się niewielkimi rozmiarami, dużą szybkością działania i intuicyjnym interfejsem. Nie wymaga instalacji, może być więc z powodzeniem przenoszony np. na dyskietce czy nośniku typu pendrive (klucz USB). Pozwala to na odbiór i dostęp do poczty na dowolnym stanowisku z dostępem do Internetu - co może być dużą zaletą dla wielu użytkowników.

"Mobilność" i.Scribe'a to nie jedyna jego zaleta. Umożliwia on na m.in. na importowanie wiadomości i kontaktów z innych programów pocztowych, oferuje książkę adresową, kalendarz z terminarzem, opcje antyspamowe, szablony, filtry, wątkowanie wiadomości i wiele innych... Możliwości programu można ponadto zwiększyć przy pomocy dodatkowych wtyczek (plugins).

Wersja bezpłatna pozwala na skonfigurowanie tylko jednej skrzynki e-mail oraz nie oferuje obsługi grup dyskusyjnych.