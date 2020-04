Pobierz program

iCloud to narzędzie kierowane do użytkowników Windowsa 10, które umożliwia wygodną synchronizację danych pomiędzy komputerem a urządzeniami firmy Apple. Dzięki niemu uzyskamy łatwy dostęp do prywatnych plików, zdjęć, poczty czy zakładek i będziemy mogli nimi zarządzać z poziomu komputera klasy PC.