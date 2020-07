iOS 14 po raz kolejny obnaża szpiegowskie zapędy aplikacji. Tym razem oberwał Instagram

Wygląda na to, że rozbudowany system powiadomień w iOS 14 był strzałem w dziesiątkę. Po zdiagnozowaniu dzięki niemu setek aplikacji zaciągających zawartość schowka, wychodzi na jaw, że klient popularnego serwisu społecznościowego Instagram nadużywa dostępu do aparatu.

W chwili, gdy odpalona aplikacja rejestruje obraz lub dźwięk, iOS 14 wyświetla na pasku powiadomień zieloną kropkę. Teoretycznie w aplikacji Instagram symbol ten powinien świecić się wyłącznie podczas intencjonalnego nagrywania, ale jak widać na poniższych zrzutach, wcale tak nie jest. Uruchomienie apki od razu aktywuje kamerę i mikrofon.

Przynajmniej wedle widocznych powiadomień, bo sam Facebook, jako właściciel Instagrama, zasłania się błędem. – Uzyskujemy dostęp do aparatu tylko wtedy, gdy sam tego zażądasz – twierdzi rzecznik firmy. – Nic nie jest rejestrowane bez zgody użytkownika – zapewnia.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R