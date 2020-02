iOS 14 wciąż ze starym wyglądem? Wycieka wideo

Udostępnij:

Jeśli - podobnie jak ja - liczyliście na to, że iOS 14 wprowadzi zupełnie nowy wygląd systemu, możecie się przeliczyć.

Konferencja WWDC 2020 powinna się odbyć na początku czerwca, co oznacza, że od prezentacji systemu iOS 14 dzielą nas nieco ponad 3 miesiące. Prace nad oprogramowaniem są już z pewnością bardzo zaawansowane, więc nic dziwnego, że pojawiają się pierwsze wiarygodne przecieki na jego temat.

iOS 14 na wideo. Ma mieć panel powiadomień radem z iPadOS-u

Króciutki film, na którym uwieczniono ponoć iPhone'a 11 Pro Max z uruchomioną testową wersją iOS-u 14 opublikował serwis 91mobiles.

Wideo zdradza, że Apple testuje panel multitaskingu mocno wzorowany na tym, który znamy z iPadów. Okna poszczególnych aplikacji są dużo mniejsze, dzięki czemu mieści się ich więcej. To oznacza mniej przewijania podczas przełączania się między apkami.

Od czasu pojawienia się tego filmu kilka niezależnych źródeł potwierdziło, że nie jest to żadna nieoficjalna modyfikacja, lecz faktycznie oprogramowanie testowane wewnętrznie przez Apple'a. W związku z tym niepokoi mnie jedna rzecz.

iOS 14 zdaje się mieć niezmieniony wygląd interfejsu

Film oraz zdjęcia zdradzają, że testowa wersja systemu ma z grubsza niezmienione ikony i wygląd systemowych aplikacji.

Oczywiście może być tak, że Apple planuje zmiany, ale nie zostały one uwzględnione w tej konkretnej testówce. Jest to jednak raczej mało prawdopodobne. Do premiery pierwszej wersji deweloperskiej zostało kilkanaście tygodni, więc ewentualne prace nad nowym interfejsem byłyby już z pewnością na ukończeniu.

Drogi Apple'u, czy to nie najwyższa pora na zmiany?

Pierwsza wersja iOS-u (jeszcze wtedy znanego jako iPhone OS) zadebiutowała w 2007 roku. Przez kilka lat Apple wprowadzał jedynie drobne zmiany wizualne. Dopiero w roku 2013, przy okazji premiery iOS-u 7, warstwa wizualna została całkowicie przeprojektowana.

Skeuomorfizm ustąpił miejsca minimalizmowi. Zamiast ikony i innych elementów interfejsu inspirowanych fizycznymi obiektami pojawiły się jednolite tła i pstrokate kolory.

Jednym zmiany przypadły du gustu, innym nie, ale jednemu zaprzeczyć nie można. iOS 7 zadebiutował niemal 7 lat temu, a jego wygląd od tamtej pory zmienił się nieznacznie, więc miał prawo zwyczajnie się wielu osobom znudzić. Jeśli iOS 14 nie wprowadzi zmian, oznacza to wałkowanie tego samego języka projektowania przez przynajmniej 8 lat z rzędu!

W mojej ocenie to spory minus, gdy mowa o systemie, którego potencjał personalizacyjny wykracza niewiele poza możliwość zmiany tapety. To nie Android, który już po wyjęciu z pudełka pozwala żonglować paczkami ikon, launcherami i motywami graficznymi.

Tak kiedyś wyglądał iOS

Oglądanie przez kilka lat tych samych ikon, animacji i interfejsów programów może być męczące dla kogoś, kto od czasu do czasu lubi poczuć powiew świeżości. Tymczasem Apple nie zaserwował użytkownikom takiego powiewu od blisko 7 lat, bo - umówmy się - opcjonalny ciemny motyw w iOS-ie 13 to za mało.