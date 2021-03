iOS 14.5 nie pozwoli na stałe wybrać innej domyślnej usługi muzycznej

Udostępnij:

Użytkownicy iOS-a spodziewali się, że wersja 14.5 wprowadzi długo oczekiwaną funkcję, która pozwoli ustawić Spotify lub inne usługi muzyczne jako domyślne dla żądań Siri. Apple wyjaśniło jednak, że nowa funkcja w rzeczywistości nie działa w ten sposób. Zamiast tego nowa opcja ma na celu poprawę inteligencji Siri tak, aby lepiej poznała gust swojego użytkownika i potrafiła odtworzyć daną treść audio w zażądanej przez niego aplikacji.

Nowa funkcja w iOS 14.5 jest próbą pomocy Siri w nauce aplikacji, których użytkownik może chcieć używać do odtwarzania treści audio, nie tylko muzyki. Dzięki jej wprowadzeniu Siri będzie potrafiła rozróżnić, że do muzyki użytkownik życzy sobie używać aplikacji Spotify, ale do przesłuchiwania podcastów woli, na przykład, Apple Podcasts lub inną aplikację tego rodzaju. Nie oznacza to jednak w żaden sposób, że ta aplikacja zostanie na stałe przypisana jako domyślna. Za każdym razem użytkownik będzie musiał prosić Siri o to, by ta odtworzyła daną treść w konkretnej aplikacji.

Przykładowo, załóżmy, że użytkownik zażyczy sobie, że Siri włączyła konkretny rodzaj muzyki w aplikacji Spotify. W przyszłości jednak zwrócenie się do Siri z żądaniem odtwarzania muzyki bez określanie konkretnej usługi sprawi, że asystent może poprosić o wybranie konkretnej aplikacji.

Apple zwróciło również uwagę, że system iOS planuje możliwości ustawienia domyślnej usługi muzycznej, chociaż użytkownik może bez problemu zmienić domyślnego klienta e-mail lub przeglądarkę. Można jednak zawsze poprosić Siri o odtworzenie utworu z określonej usługi. Należy jednak pamiętać, że Apple nadal ulepsza tę funkcję, co widać po tym, że została ona usunięta z poprzedniej wersji beta i wprowadzona dopiero w obecnej. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że ponieważ nowy iOS wciąż jest w wersji beta, zawsze istnieje szansa, że funkcja może się zmienić przed wersją oficjalną lub w ogóle nie zostać wprowadzona.