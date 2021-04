iPhone 11 Pro sprzedany za 2700 dolarów z powodu źle nadrukowanego logo

Złośliwi powiedzieliby, że fani Apple zapłacą za wszystko, byle miało logo nadgryzionego jabłka. Tym razem jednak trudno się z nimi nie zgodzić, skoro swojego nabywcę znalazł iPhone 11 Pro z błędnie nadrukowanym logo. Warto dodać, że kupujący wyłożył za niego aż 2700 dolarów.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm