iPhone 12 z obsługą sieci 5G już wkrótce? Są nowe informacje

Wiele wskazuje na to, że Apple przygotowuje się już do produkcji nowego iPhone'a 12. Jeśli raport serwisu Digitimes jest prawdziwy, to nowe smartfony zadebiutują tej jesieni. Niewykluczone, nowe iPhone'y obsługujące sieć 5G pojawią się w sprzedaży we wrześniu.

Apple w tym roku ma zamiar wypuścić cztery nowe modele z serii 12. Wcześniej firma wprowadziła do sprzedaży nową wersję iPhone SE, czyli tak zwanego smartfona budżetowego. Nowe modele Apple'a mają jednak zasadniczo różnić się od reszty; będą obsługiwać sieć 5G. Dwa z nich to klasyczne modele z 5,4 i 6,1-calowymi wyświetlaczami, oraz dwie wersje Pro. Tutaj zobaczymy ekrany o rozmiarach 6,1 i 6,7 cali w wersji Max.

Nowe informacje podawane przez Digitimes(za paywallem, inne źródło tutaj) sugerują, że Apple ukończy w tym miesiącu fazy przygotowawcze do produkcji iPhone'a 12. Tym samym, produkcja urządzenia może rozpocząć się już w lipcu. Aktualnie koncepcja "dwunastki" znajduje się w fazie testów technicznych i sprawnościowych.

Apple może pokazać iPhone 12 z 5G we wrześniu, a rozpocząć sprzedaż później

Informator serwisu Digitimes podaje, że pierwsze jednostki mogą być gotowe już w lipcu. Z kolei serwis Bloomberg kilka dni temu informował, że produkcja iPhone 12 jest mocno opóźniona, ze względu na pandemię koronawirusa z Wuhan. Z jednej strony możemy być sceptyczni, a z drugiej, Apple może znaleźć rozwiązanie, aby zdążyć do września.

Nadal nie jest jasne, czy Apple chce wypuścić wszystkie modele z serii "12" w tym samym czasie. W tym momencie nie zostało to jeszcze potwierdzone. Wypuszczenie mniejszej części smartfonów na rynek pozwoliłoby firmie zdążyć z produkcją.

Niektórzy eksperci sugerują, że Apple może też po prostu pokazać iPhone 12 we wrześniu, a sprzedaż każdego z czterech modeli może ruszyć w innym terminie. To szczególnie dotyczy iPhone 12 Pro, ze względu na zmiany w koncepcji, które mogą opóźnić produkcję nawet o kilka tygodni. Dla tego modelu bardziej precyzyjną datą premiery byłby październik.