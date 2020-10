iPhone 12. Znamy pojemność znamionową baterii. Nie wygląda to najlepiej

Udostępnij:

Przedstawiając iPhone'y 12, Apple—jak zwykle zresztą—wiele parametrów przemilczał, ograniczając się do bardziej praktycznego ujęcia. Tak, jak w przypadku akumulatorów, które przedstawiono nie poprzez pojemność znamionową, a deklarowany czas pracy. Ich techniczne specyfikacje pozostawały nieznane. Do teraz.

W sieci pojawiły się dokumenty z certyfikacji iPhone'ów 12 przez Anatel, brazylijską Narodową Agencję Telekomunikacji. Wraz z nimi – pojemności akumulatorów.

Z raportu certyfikacyjnego wynika, że filigranowy iPhone 12 mini otrzymał akumulator 2227 mAh, klasyczny iPhone 12 zaś – 2815 mAh. Przy czym taką właśnie baterię ma najprawdopodobniej także iPhone 12 Pro, ale w tej kwestii informacje źródłowe są nieprecyzyjne. W optymistycznym scenariuszu pozostaje już tylko jedna niewiadoma, a mianowicie iPhone 12 Pro Max.

Jak te liczby wypadają na tle poprzedników? – zapytacie. Cóż, to zależy, jak na nie spojrzeć. Na tle tegorocznego iPhone'a SE, który otrzymał ogniwo 1821 mAh, nawet iPhone 12 mini wygląda zachęcająco. Inaczej mają się sprawy przy porównaniu do serii 11: iPhone 11 — 3110 mAh, iPhone 11 Pro — 3046 mAh. I nie ukrywajmy, jest to cena za zmniejszone obudowy.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że według Apple'a czasy pracy nie powinny zostać skrócone. To oczywiście dzięki wyższej efektywności nowego chipu A14.

Jak wynika z oficjalnych danych, iPhone 12 mini pozwoli na maksymalnie 15 godz. lokalnego odtwarzania wideo, 10 godz. strumieniowania lub 50 godz. odtwarzania muzyki. Z kolei dla iPhone'a 12 i 12 Pro liczby te wynoszą, odpowiednio: 17, 11 oraz 65.

Realnie więc — bez większych zmian względem serii minionej. Niemniej wszyscy ci, którzy liczyli na znaczące usprawnienia w sferze czasu pracy, muszą obejść się smakiem.