Apple przyznaje, że po aktualizacji systemu do iOS 14 mogą występować problemy z baterią w iPhone. Podobnie jest w przypadku WatchOS 7. Na stronie wsparcia Apple pojawił się już poradnik, jak poprawić wydajność baterii.

Po ostatniej aktualizacji do iOS 14 nie obyło się bez błędów. Niektórzy użytkownicy narzekają na drastyczne spadki wydajności baterii, co da się zauważyć w narzędziu diagnostycznym. Inni z kolei utracili dane zdrowotne oraz zapisane wcześniej trasy treningowe. Pojawiło się już rozwiązanie problemu, ale jest dość czasochłonne. Apple sugeruje wykonać zalecane, jeżeli użytkownik zauważył co najmniej dwa z poniższych problemów.

W aplikacji Fitness na iPhone brakuje map tras treningowych w przypadku poprzednich treningów z włączoną funkcją GPS na zegarku Apple Watch.

Aplikacje Activity, Heart Rate lub inne aplikacje związane ze zdrowiem nie uruchamiają lub nie ładują danych na zegarku Apple Watch.

Aplikacje Fitness lub Health nie uruchamiają się lub nie ładują danych na telefonie iPhone.

Aplikacje Health lub Fitness informują o niedokładnej ilości danych przechowywanych na Twoim iPhonie.

Aplikacja Activity zgłasza niedokładną ilość przechowywanych danych na zegarku Apple Watch.

W aplikacji Health na iPhone brakuje danych o poziomach dźwięku otoczenia lub danych o poziomach dźwięku w słuchawkach z Apple Watch.

Zwiększone zużycie baterii w telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch.

Rozwiązanie podawane przez Apple obejmuje kilka kroków. iPhone i Apple Watch należy odparować (o ile użytkownik korzysta z obu), następnie utworzyć kopie zapasowe i usunąć całą zawartość z obydwu urządzeń. Dalej użytkownik powinien odzyskać zawartość z kopii zapasowej i od nowa sparować telefon z zegarkiem. Szczegółowe instrukcje, jak to zrobić, znajdziecie na stronie wsparcia Apple.