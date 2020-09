Pobierz program

iTools to aplikacja dla posiadaczy iPhone'a, iPoda czy iPada. Dzięki niej możemy zarządzać materiałami znajdującymi się w pamięci wspomnianych urządzeń firmy Apple.

Chcąc rozpocząć pracę z programem iTools należy podłączyć urządzenie firmy Apple do komputera za pomocą kabla USB. Po wykonaniu tej czynności przed użytkownikiem otwiera się szereg możliwości, w tym przede wszystkim opcja łatwego transferowania plików z iPhone'a, iPoda czy iPada na dysk twardy komputera w celu utworzenia kopii zapasowej. Możemy kopiować dane również w drugą stronę, by wgrać ulubione piosenki bądź filmy do pamięci smartfona, tabletu lub odtwarzacza.

iTools pozwala również na eksportowanie zdjęć bezpośrednio z twojego iPhone'a lub iPada zaledwie jednym kliknięciem, dzięki czemu w mgnieniu oka możemy pokazać je znajomym nie na małym wyświetlaczu urządzenia z systemem operacyjnym iOS, ale na dużym ekranie monitora.

Za pomocą iTools zmienimy również dzwonki zainstalowane w pamięci iPhone'a, a także przeprowadzimy ich edycję poprzez wbudowaną aplikację iTools Ringtone Maker. Kilkoma kliknięciami rozmieścimy ikony na ekranie głównym iPhone'a (w razie potrzeby możemy szybko przywrócić dawny układ ikonek), co pozwoli nam dostosować wygląd menu smartfona do własnych preferencji.

iTools oferuje także dostęp do specjalnego trybu, dzięki któremu pozbędziemy się zbędnych plików i sprawimy, że iPhone, iPod lub iPad będzie działał dużo szybciej. Przy użyciu tego narzędzia zapoznamy się ponadto ze szczegółowymi informacjami na temat baterii danego urządzenia, zaktualizujemy oprogramowanie, a nawet przeprowadzimy konwersję plików wideo.