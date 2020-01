03.02.2011 12:11 • Recenzja do wersji 10.1.2

Od kilku lat używam odtwarzacza multimedialnego iTunes (chyba od wersji 8.0), pomimo że mam zainstalowany (jako część systemu operacyjnego) Windows Media Player 12. Odtwarzacz iTunes służy mi przede wszystkim do katalogowania nagrań, odtwarzania muzyki i (czasami) wypalania płyt CD. Moja recenzja będzie wybiorcza, jako że nie korzystam z bajerów typu i, z zasobów sklepu internetowego iTunes MusicStore, ani z dzielenia się moimi zasobami muzycznymi z innymi.



Zalety



1. Jest oprogramowaniem niezależnym od systemu operacyjnego – można go zainstalować nie tylko na Macach ale i na Windows (jak w moim przypadku) i można sobie ustawić dowolny język, a nie jak w wypadku WMP gdzie jest się skazanym tylko na język oprogramowania.

2. 4 rodzaje konfiguracji biblioteki (lista utworów, lista albumów, w siatce, widok Cover Flow: normalny i pełnoekranowy). Pod tym względem, o ile wiem, nie może z iTunes konkurować żaden inny odtwarzacz). Istnieje możliwość dodania własnej okładki (to maja też i inne odtwarzacze). Bardzo rozbudowane okienko informacyjne o katalogowanych utworach, w tym okienko ”komentarz” (tego w takim zakresie chyba nie ma żaden inny odtwarzacz).

3. Łatwy i zrozumiały system zarządzania biblioteką. Umożliwia tworzenie własnych, stabilnych list odtwarzania, w przeciwieństwie do WMP, gdzie często się one rozsypują lub znikają, co jest irytujące.

4. Szerokie możliwości własnego ustawienia importu płyty – aż 2 formaty bezstratne: AIFF, Apple Loseless, poza tym AAC, MP3 i WAV.

5. Możliwość bezstykowego wypalania utworów na płycie lub określenia przerw wg własnego gustu (od 1 – 5 sek).

6. Konwersja formatów,

7. Odtwarzacz iTunes uruchamia się nieco szybciej i działa sprawniej niż ”firmowy” WMP. Tego nie mogę zrozumieć; w końcu to obce oprogramowanie...



Wady



1. Odtwarzacz QuickTime nie jest zintegrowany z iTunes (dziwne to i kompletnie niezrozumiale)

2. Związany z pkt. 1: brak możliwości odtwarzania i wypalania płyt DVD (dokuczliwa wada! – tu, niestety trzeba ratować się Windowsem).

3. Brak możliwości nagrywania strumieniowego (ale inne znane mi odtwarzacze, w tym WMP, też go nie mają).



Jeżeli kiedyś programiści Apple wymienione powyżej wady usuną, będzie można o iTunes powiedzieć: Odtwarzacz Idealny.