Idziesz na grzyby? Koniecznie weź ze sobą te aplikacje

Sam atlas może jednak nie wystarczyć, szczególnie w sytuacji, gdy wybieramy się na wycieczkę w nieznane nam dotychczas miejsce. Producent Emis, który stworzył swój własny, konkurencyjny Atlas Grzybów wziął to pod uwagę. Poza możliwością rozpoznawania grzybów, użytkownik dostaje także mapę na której zaznaczy takie informacje jak parking czy miejsca, w których udało mu się znaleźć najwięcej okazów.

Nie zawsze grzybiarze wiedzą jakie gatunki grzybów mogą odkryć w innych krajach. Z myślą o nich powstała aplikacja Shroomify, która zawiera ponad 400 gatunków, a także rankingi wskazujące, jakie popularne grzyby można znaleźć obecne w konkretnych miejscach na świecie. Co więcej, program wykorzystuje lokalizację użytkownika do określenia jakie grzyby można znaleźć w kraju, w którym obecnie się znajduje.

Wadą aplikacji, dla niektórych użytkowników, może być brak języka polskiego. Na plus zaś trzeba jej zaliczyć bardzo dopracowany tryb identyfikacji, który znacząco zmniejsza możliwość pomyłki. Po wybraniu typu znalezionego okazu, co jest bardzo proste dzięki dodatkowym obrazkom dołączonym do ich nazw, grzybiarz musi określić kolejne cechy znaleziska, takie jak kształt kapelusza i jego kolor.