Idziesz po kanapkę, a tam Ryzen 5. Tak się teraz sprzedaje procesory

Japonia to kraj, który ma wyjątkowe podejście do technologii. Bezsprzecznym dowodem na to są automaty vendingowe, w których można wylosować najnowsze procesory AMD Ryzen 5000. Zostały one porozstawiane w centrach handlowych, a za 1000 jenów, czyli równowartość ok. 35 zł można wylosować jeden z procesorów.