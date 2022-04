iiyama rozszerza swoją ofertę o nowy monitor, który skierowany jest do graczy szukających dużego wyświetlacza gwarantującego zwiększoną immersję w trakcie rozgrywki. G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle wyposażony jest w matrycę VA o wysokim kontraście 4000:1, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu są doskonale widoczne. Zastosowany ekran pochwalić może się też rozdzielczością UHD (3840x2160), zwaną także 4K, która charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu. Monitor zapewnia także obsługę technologii szerokiego zakresu tonalnego, czyli HDR.