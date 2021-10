Ile zarobił Facebook? Te kwoty nie mieszczą się w głowie

Firma poinformowała również o dość dużej liczbie użytkowników. Facebook codziennie ma odwiedzać około 1,9 miliarda aktywnych użytkowników. To jednak nie wszystko, bowiem aplikacji mobilnej do korzystania z tej platformy społecznościowej używa aż 2,9 miliarda osób każdego miesiąca. Biorąc pod uwagę, że obecnie Ziemię zaludnia ponad 7,75 miliarda osób, oznacza to, że ponad 1/3 ludności (około 37,42 procent) na całym świecie korzysta z Facebooka.