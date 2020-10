Nowy wygląd Facebooka ukrywa przed nami treści

Cześć dobroprogramowicze

Chciałbym się z Wami podzielić moim dzisiejszym spostrzeżeniem odnośnie widoczności treści w nowym wyglądzie Facebooka.

Temat samego wyglądu był już wielokrotnie poruszany i omawiany w każdym zakątku internetu, więc nie będę się nad nim pastwił szczegółowo. Nie jestem jego fanem, dlatego zainstalowałem sobie wtyczkę Old Layout i dopóki jest to możliwe pozostaję przy starym wyglądzie.

Jednakże są sytuacje, kiedy nowy wygląd ma przewagę nad starym: kiedy dodaję post z wieloma zdjęciami mogę jeszcze przed publikacją opisać każde zdjęcie, co było dotąd niemożliwe (trzeba było tworzyć nowy album przed publikacją i opisywać zdjęcia w albumie). W takich przypadkach przełączam się na nowy wygląd, co pozwala mi również sprawdzić, czy następują jakieś postępy w eliminowaniu niedoróbek wieku dziecięcego na portalu.

Przy jednym z takich przełączeń zauważyłem ciekawą "funkcjonalność" nowego wyglądu.

Najpierw wygląd starego układu.

Opisowo: klikamy w nazwę fanpejdża albo grupy i wyświetla nam się zdjęcie profilowe+obrazek w tle i wszystko co poniżej.

Teraz przechodzimy do nowego wyglądu i powtarzamy operację:

Cóż my tu widzimy. A raczej czego nie widzimy. Ano zdjęcia w tle. Co bardziej spostrzegawczy zauważą pasek przewijania po prawej stronie zrzutu ekranu. Zgadza się, nie jest on przewinięty do samej góry strony i to nie ja go przesunąłem w dół. Tak domyślnie ładuje się każdy fanpejdż i każda strona grupy. Za to profile indywidualne możemy podziwiać od razu ze zdjęciem w tle przewinięte do samiućkiej góry.

Ale to nie koniec "afery". Jeśli jakiś fanpejdż ma w tle ustawione wideo, to świeżo załadowana strona będzie przewinięta do samej góry i wideo w tle będzie widoczne od razu (czasem nawet będzie grało samoczynnie-pewnie kwestia przeglądarki albo ustawień).

Co z tego wynika?

Jeśli masz fanpejdż - zainwestuj w tło w formie wideo, albo olej sprawę, bo i tak prawdopodobnie już nikt Twojego tła nigdy nie zobaczy.

Jeśli masz grupę i próbowałeś sprzedawać powierzchnię reklamową z pominięciem mechanizmów Facebooka - obniż ceny, bo i tak prawdopodobnie już nikt tego tła z reklamą nigdy nie zobaczy.

Powyższe nie ma zastosowania do aplikacji na telefony i wersji mobilnej Facebooka.

Jeśli moje "odkrycie" jest już powszechnie znane i obgadane, to sorry, nie było tematu.