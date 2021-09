ING ostrzega przed oszustami na Vinted. Chcą wyczyścić ci konto

Oszuści znaleźli sobie nowe środowisko do naciągania osób. Chodzi o serwis Vinted, który służy do sprzedaży ubrań. ING Bank Śląski ostrzega swoich klientów przed nierozważnym korzystaniem z platformy sprzedażowej.

Mechanizm działania oszustów jest bardzo podobny, do tego, do którego przyzwyczaili nas kupując na OLX. Przesyłają sprzedającemu wiadomość, w której informują o dokonaniu rzekomego zakupu i proszą o potwierdzenie sprzedaży na skrzynce mailowej. Jak można się domyślać, nie dochodzi tu do żadnej transakcji, a "potwierdzenie" ma nas po prostu przenieść na fałszywą stronę, na której wyłudzone zostaną nasze dane osobowe.