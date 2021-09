InPost: 12 i 13.09 przerwa techniczna. W tych godzinach nie nadasz paczki

Prace InPostu będą prowadzone w nocy, ale zważywszy, że większość Paczkomatów jest normalnie dostępna całodobowo, dla części osób może to oznaczać utrudnienia. Przez niespełna 6 godzin, od 21:15 (12 września) do 3:00 (13 września) nie będzie można między innymi umieszczać paczek w Paczkomatach, generować etykiet i opłacać przesyłek, a klienci nie będą dostawać powiadomień SMS i e-mail.

Allegro zachęca więc do nadania zwrotu później (o ile nie będzie się to wiązać z przekroczeniem terminu) lub dokonania zwrotu za pośrednictwem Poczty Polskiej. InPost z kolei dodaje, że termin ważności etykiet, czas od odbiór paczek i ważność kodów zwrotu zostaną wydłużone o czas trwania przerwy technicznej. Klienci będą więc mogli przyjść do Paczkomatu o niespełna 6 godzin później niż w normalnych warunkach.