InPost uruchamia nową funkcję. Pomoże osobom niewysokim i z niepełnosprawnościami

W całej Polsce InPost posiada ponad 13 tys. paczkomatów, które każdego dnia pomagają wysyłać i odbierać przesyłki. Firma co jakiś czas decyduje się na wzbogacanie ich o nowe funkcje, które czynią rozwiązanie jeszcze wygodniejszym. Najnowszym ulepszeniem jest Strefa Ułatwionego Dostępu. Opcja umożliwia dostawę paczek do niżej położonych skrytek w Paczkomacie, co ułatwi ich odbiór osobom niewysokim i z niepełnosprawnościami.