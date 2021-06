Instagram zdradził swoje tajniki. Dlaczego widzisz te, a nie inne zdjęcia?

Twórcy odcinają się przy tym od jednoznacznego określenia "algorytm", bo jak twierdzą, w przypadku Instagramu działania prowadzące do doboru konkretnych zdjęć składają się z wielu etapów i trudno je w ten sposób klasyfikować. Co ciekawe, każda karta w aplikacji działa nieco inaczej, a to z uwagi na specyfikę treści, jakich oczekuje użytkownik, zaglądając do kolejnych zakładek.