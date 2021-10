Instagram w końcu to zrobił. Pozwoli publikować posty z poziomu przeglądarki

Publikowanie z pulpitu było jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji na Instagramie. Modlitwy użytkowników platformy skierowane do Marka Zuckerberga zostaną wkrótce spełnione i nie będziemy potrzebować aplikacji na smartfon do wrzucania nowych zdjęć i nagrań.

Instagram do tej pory umożliwiał dostęp do profilu za pośrednictwem przeglądarki, ale tylko w celu przesyłania wiadomości i sprawdzania aktualizacji. Sieć społecznościowa była przez lata aplikacją wyłącznie na telefon, ale wraz z rozwojem Facebooka, platforma należąca do przedsiębiorstwa musiała zacząć ewoluować, aby zapewnić większą elastyczność.