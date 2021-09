Instagram zmusi cię do podania daty urodzin i będzie wiedział, jeśli skłamiesz

Chociaż Instagram ma już datę urodzin większości swoich użytkowników, jak podaje w informacji prasowej , od teraz jej podanie nie będzie dobrowolne. Użytkownicy, którzy dotąd nie dodali tej informacji do swojego konta, zaczną otrzymywać powiadomienia, które informują o takiej konieczności.

Instagram podaje, że wyświetli komunikat "kilka razy", zanim zablokuje dostęp do serwisu - oczywiście do czasu wprowadzenia daty urodzin użytkownika. Oficjalnie mówi się, że informacja o wieku jest "konieczna do rozwoju nowych funkcji chroniących najmłodszych użytkowników". Prośby o uzupełnienie informacji o wieku będą się także pojawiać przed wyświetleniem niektórych ukrytych postów.