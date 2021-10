Intel Alder Lake podkręcony do 6,8 GHz. Core i9-12900K bije rekordy

Mimo że procesory są dostępne póki co tylko w przedsprzedaży (W Polsce Core i9-12900K jest dostępny za około 3 tys. zł), to niektórzy już swoje sztuki mają. Jedną z takich osób jest Allen "Splave" Golibersuch będący specjalistą od ekstremalnego podkręcania z redakcji Tom's Hardware.

Przeprowadził on testy na flagowym układzie Core i9-12900K, który ostatecznie udało mu się podkręcić do 6,8 GHz na wydajnych rdzeniach P-core oraz do 5,3 GHz na energooszczędnych rdzeniach E-core. Podbił też taktowanie cache do 5,5 GHz. Tylko w przypadku benchmarku w XTU 2.0 taktowanie rdzeni P-core musiało zostać zmniejszone do 6,7 GHz ze względu na problemy ze stabilnością.