Intel ARC. Pokaz dronów użyty do wizualizacji wyglądu karty graficznej.

Prezentacja zawierała też wizualizację karty graficznej z dwoma wentylatorami. Wygląd jest bardzo podobny do ujawnionej próbki inżynieryjnej, której zdjęcie parę miesięcy temu zostało ujawnione na kanale Moore’s Law is Dead.

Nowość będzie mieć na celu konkurencję z układami Nvidia GeForce RTX 3070 lub 3080. Czy cel uda się osiągnąć, to musimy poczekać jeszcze do I kwartału przyszłego roku. Potwierdza to wcześniejsze plotki dotyczące premiery na CES 2022.