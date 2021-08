Intel Architecture Day. Zaprezentowano masę nowości

Mapa drogowa dedykowanych układów graficznych obejmuje rozwiązania o kryptonimach: Alchemist, Battlemage, Celestial i Druid. O ile o Alchemist już trochę znamy, ponieważ to przemianowany DG2 , to kolejne kryptonimy określają przyszłe generacje. Battlemage i Celestial będą modyfikacjami Xe-HPG, a Druid już czymś kompletnie nowym.

Podczas prezentacji Intel pokazał też dema działające na przedprodukcyjnych układach Alchemist. Zawierały one prawdziwą rozgrywkę, w tym na silniku Unreal Engine 5 i pokaz technologii super próbkowania wspartej uczeniem maszynowym o nazwie Xe SS. Jest to bardzo zbliżone koncepcyjnie rozwiązanie do DLSS Nvidii, a niedawno Intel przejął człowieka odpowiedzialnego za rozwój rozwiązania zielonych. Nie będzie to więc prosty skaler jak ma to miejsce w rozwiązaniu FSR od AMD. SDK Xe SS ma zostać udostępnione w tym miesiącu.