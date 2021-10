Intel chwali AMD, ale zabawa dobiegła końca. Intel wraca do walki

Nie ma co ukrywać, że od czasu premiery procesorów AMD opartych na rdzeniach ZEN 3, czyli układów z rodziny Vermeer, czyli serii Ryzen 5000 Intel jest w tarapatach na rynku konsumenckim. Niech świadczą o tym dane sprzedażowe publikowane np. przez niemiecki sklep Mindfactory , ale prawdziwy dramat rozgrywa się na rynku serwerowym.

Przez długi czas Intel rządził tam niepodzielnie, do czasu wypuszczenia przez AMD pierwszych procesorów EPYC w 2017 roku. Nowe procesory wykorzystujące konstrukcję chipsetów były nawet na oficjalnych prezentacjach Intela pogardliwie nazywane sklejankami. Pierwsze konstrukcje skryte za kryptonimem Naples oferowały 32 fizyczne rdzenie z obsługą 64-wątków, co było wówczas nie do pomyślenia.