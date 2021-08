Intel Core i9-12900K znaleziony w bazie Geekbench. AMD pokonane

Wczoraj mieliśmy wyniki procesora Core i7-12700 , a dzisiaj mamy flagowego Core i9-12900K. Jak już wiemy z poprzednich przecieków oraz informacji uzyskanych podczas Intel Architecture Day, że mamy do czynienia z jednostką wyposażoną w 8 rdzeni P-core z obsługą 16 wątków i 8 rdzeniami E-core pozbawionymi HT. Łącznie daje to jednostkę 24 wątkową.

Procesor korzystał z pamięci RAM DDR5, ale o nieznanej częstotliwości. Mogły to być standardowe moduły 4800 MHz, albo coś szybszego. Warto zaznaczyć, że dzisiaj lepszej klasy moduły RAM potrafią dać większy przyrost wydajności niż podkręcanie taktowania rdzenia CPU. Procesory Intel Alder Lake będą też wspierać DDR4 więc posiadacze wydajnych modułów na kościach Samsung B-die raczej będą mogli jeszcze trochę poczekać z przesiadką.

Wygląda, że bazowe taktowanie procesora to 3,2 GHz, ale taktowanie w trybie turbo nie jest poprawnie pokazywane (mamy 3 MHz na stronie głównej i 29 GHz na szczegółowej zakładce wyniku). Według plotek Core i9-12900K taktowanie turbo rdzeni P-core w trybie turbo będzie wynosić 5,3 GHz dla 1/2 rdzeni oraz 5 GHz dla wszystkich. Tymczasem taktowanie w trybie turbo dla rdzeni E-core to kolejno 3,9 GHz oraz 3,7 GHz.

Core i9-12900K zdobył 1893 punkty w jednordzeniowym teście Geekbench 5 i 17299 punktów w wielordzeniowym (najwyraźniej mamy tutaj już do czynienia z tzw. późną próbką inżynieryjną). Oznacza to, że Intel wygrywa z flagowym konsumenckim konkurentem Ryzen 9 5950X od AMD o kolejno 12 proc. oraz 3 proc. Z kolei w porównaniu do aktualnie najmocniejszego w ofercie Intela Core i9-11900K mamy progres o 2 proc. w teście jednordzeniowym oraz o aż 57 proc. w teście wielordzeniowym.