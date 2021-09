Intel może przegrać spór patentowy. Trolling w wykonaniu Chińczyków

Postępowanie odbywa się w Sądzie Najwyższym w Pekinie, a Intel musi bronić się przed chińską komisją patentową. Brzmi to samo w sobie komicznie, biorąc pod uwagę chińskie działania dotyczące kradzieży technologii oraz zalewanie świata podróbkami innych produktów.

Aktualnie Intel obalił 3 zastrzeżenia patentowe, ale 11 innych nadal jest zasadnych. Nie jest jednak koniec, ponieważ Chińczycy mają też zastrzeżenia do patentów dotyczących technologii MOSFET.

Cała sprawa ma głębsze dno, ponieważ Chińczycy już od lat prowadzą rozwój swoich lokalnych możliwości projektowych oraz produkcyjnych zarówno procesorów jak i układów graficznych . Ze względu na amerykańskie sankcje ich dostęp do nowoczesnej technologii jest ograniczona tak samo jak dostęp do zagranicznych kompleksów produkcyjnych pokroju TSMC czy Samsunga.

Pamiętajmy, że dzisiejsze komunistyczne Chiny to państwo przynajmniej autorytarne i mocno podchodzące do agresywnego protekcjonizmu gospodarczego, więc ryzyko wykorzystania wszelkich środków do ochrony swoich biznesów nie powinno być zaskakujące.