Intel oficjalnie prezentuje nowości. Rusza też przedsprzedaż procesorów z serii Alder Lake

Chętnych do zapoznania z budową procesora odsyłamy do naszej wcześniejszej publikacji z okazji Intel Architecture Day . Nowe procesory Intela będą też wspierać interfejs PCIe 5.0 (16 linii), a linie PCIe 4.0 będą też zapewniane przez chipset Z690.

Bardzo ciekawie wygląda kwestia wydajności w grach. Przedstawione przez Intela dane z 31 gier pokazują, że w najgorszym przypadku procesor będzie oferował podobną wydajność do Core i9-11900K w Grand Theft Auto V lub Assasin's Creed Valhalla, ale w większości tytułów mamy już progres na poziomie 10-30 proc. Prawdziwą gwiazdą jest z kolei League of Legends ze wzrostem blisko 50 proc.

Intel pokusił się też o pokazanie swojej przewagi nad konkurencyjnym najmocniejszym konsumenckim procesorem AMD Ryzen 9 5950X. Poza odświeżoną wersją legendarnego Crysisa, gdzie mamy remis oraz 3 proc. przegraną w Shadow of the Tomb Raider, to nowość Intela charakteruje się przewagą zależną od tytułu od 8 proc. w przypadku F1 2021 aż do 30 proc. w Total War Saga: Troy.