Intel może planować zakup dawnych fabryk AMD

Informatorzy WSJ podają, że możliwy zakup miałbym wartość około 30 miliardów dolarów, jednak sytuacja wciąż pozostaje niejasna - obecny właściciel GlobalFoundries, fundusz Mubadala Investment Co. należący do rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oficjalnie planuje wprowadzenie firmy na giełdę, a kierownictwo GF zaprzecza pogłoskom o rozmowach z Intelem.

Co ciekawe, związki AMD i GlobalFoundries nie skończyły się wraz ze sprzedażą tej części firmy. Wieloletni kontrakt Wafer Supply Agreemnet (WSA) zobowiązywał AMD do kupowania większości chipów właśnie z ich fabryk - późniejsze aneksy wprowadziły możliwość zaopatrywania się u innych dostawców w kości wykonywane w niedostępnych dla GF procesach 7 nm. W tej chwili AMD wciąż jest w obowiązku kupowania w GlobalFoundries chipów za co najmniej 1,6 mld dolarów rocznie i w związku z tym właśnie tu powstają kości I/O oraz cIOD do Ryzenów i Epyców.