Intel zaktualizował sterowniki graficzne. Są zgodne z Windows 11

Jak zwraca uwagę Softpedia, w przypadku Windows 11 nowy pakiet sterowników wprowadza obsługę kodowania H264 oraz HEVC DX12 w przypadku procesorów 10. generacji. Niezbędna jest jednak do tego grafika Intel Iris Plus lub wyższej plasowane modele. Nowe sterowniki to także szereg poprawek błędów, z których ucieszą się gracze.