Interfejs PCIe 5.0 w parze z nową wtyczką zasilania. Dostarczy aż 600 W

Aktualnie w przypadku flagowych wersji układów graficznych dedykowanych do podkręcania np. przy użyciu ciekłego azotu w postaci np. EVGA KINGPIN, czy serii HOF od Galax / KFA2 standardem jest układ trzech wtyczek 8-pinowych. Każda 8-pionowa wtyczka może zapewnić do 150 W więc jeśli potrzeba dostarczyć więcej niż 225 W (75 W przez PCIe + 150 W przez wtyczkę), to producenci muszą zastosować ich więcej.