Internet UPC nie działa. Tysiące Polaków bez dostępu do sieci (aktualizacja)

Brak dostępu do internetu UPC zgłosiło już w tym momencie ponad 5200 osób w serwisie downdetector . Jak wynika z raportów, awaria jest zauważalna głównie w dużych miastach, w tym Warszawie, Krakowie czy Gdańsku. Niektórzy użytkownicy sygnalizują, że problemem nie jest wyłącznie brak internetu, ale także telewizji UPC .

Awaria internetu UPC rozpoczęła się tuż po godzinie 15:00 i na tę chwilę nie zanosi się na jej rychły koniec. Wcześniej w ciągu dnia na mniejszą skalę problemy z internetem UPC odnotowano też koło godziny 11:00 , ale mimo wszystko był to znacznie mniejszy problem niż obecnie.

Na tę chwilę trudno powiedzieć, co jest przyczyną awarii i jak długo potrwa usuwanie jej skutków. UPC nie podzieliło się na razie żadną informacją w swoich mediach społecznościowych. Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem firmy, by uzyskać dodatkowe informacje. Niniejsza publikacja zostanie zaktualizowana, gdy tylko je otrzymamy.

Jak wynika z informacji z serwisu downdetector, awaria powinna być już w dużej mierze opanowana. Liczba zgłoszeń od użytkowników spadła do poziomu niespełna 200 w ciągu ostatnich kilkunastu minut. Niektórzy potwierdzają powrót dostępu do internetu, z kolei inni komentują, że mają wciąż problem z dostępem do telewizji UPC.