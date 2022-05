Interpol z ważnym ostrzeżeniem. W Darknecie pojawi się profesjonalna cyberbroń

Tocząca się cyberwojna zwraca uwagę na rosnące zagrożenia związane z ochroną danych i możliwościami odpierania ataków hakerskich, które są wymierzone nie tylko w pojedyncze jednostki, ale też systemy informatyczne należące do firm, organizacji rządowych czy jednostek wojskowych i stanowią poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw. Specjaliści z Bitdefender uważają, że szczególnie groźne są ataki Advanced Persistent Threat (APT), czyli złożone długotrwałe i wielostopniowe działania ukierunkowane konkretne osoby, firmy czy organizacje.

Złośliwe oprogramowanie jest również stosowane do celów wojskowych, paramilitarnych lub wywiadowczych, pełniąc rolę cyberbroni. Jej działanie prawie zawsze powoduje bezpośrednie lub pośrednie szkody finansowe ofiary, aczkolwiek korzyści materialne nie są głównym celem napastnika. Państwa będą walczyć o dominację w sferze cyfrowej, a jedną z najczęściej używanych broni będzie "killware", ponieważ może być stosowany przy użyciu podobnej taktyki, jak klasyczne APT. Poza tym jest skuteczny w przypadku ataków ukierunkowanych przeciwko sieciom energetycznym, wodociągom i ściekom oraz transportowi publicznemu, wywierając wpływ na społeczności. - tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutor rozwiązań Bitdefender w Polsce.

W nadchodzącym czasie problemem może być również cyberbroń, która trafi do Darknetu. Tego typu broń jest opracowywana przez grupy żołnierzy z zaawansowanymi talentami cybernetycznymi i służy do zapewniania cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. Najsilniejsze grupy zajmujące się cyberobroną mają Chiny, Holandia, Francja, USA oraz Kanada. Jeśli jednak chodzi o możliwości ofensywne, to w tym obszarze Amerykanie nie mają sobie równych.