iPhone 13 niedługo trafi do pierwszych klientów. Wysyłka smartfonów już w toku

Jak donosi serwis 9to5Mac , nie oznacza to jednak, że klienci mogą oczekiwać dostawy szybszej niż data premiery. Prawdopodobnie urządzenia trafią do użytkowników dopiero 24 września, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

Chociaż na stronie Apple klienci mogą dalej zobaczyć informację o szykowaniu sprzętu do wysyłki, szczegółowe informacje od kuriera wskazują, że status wielu paczek jest zupełnie inny. Użytkownicy donoszą o możliwości monitorowania swoich paczek i kontrolowania trasy ich przewozu.

Jeżeli wasza przesyłka nadal nie dostała jednak swojego numeru referencyjnego, to nadal nie ma powodów do obaw. 9to5Mac sugeruje aby sprawdzać regularnie status swojej przesyłki, bowiem prawdopodobnie nie wszystkie paczki zostały już wprowadzone do systemu. Z pewnością jednak każdy użytkownik otrzyma swojego upragnionego iPhone’a 13 w terminie zakładanym przez Apple.