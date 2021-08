Prosty sposób na telemarketerów. Więcej do ciebie nie zadzwonią

Samodzielna walka z tego rodzaju natrętami jest z góry skazana na porażkę. Możemy co najwyżej przestać obierać połączenia z nieznanych numerów. Lepiej więc sięgnąć po aplikacje, które od razu podpowiedzą, czy dany numer jest nie jest wykorzystywany przez oszustów bądź telemarketerów. Co więcej, mogą nawet automatycznie blokować tego typu połączenia.

Hiya: ID na spamerów i telemarketerów

Najbardziej znaną na rynku aplikacją umożliwiającą blokowanie niechcianych połączeń jest Hiya: ID. Zgodnie z informacjami producenta, program pozwala na sprawdzenie ID każdego dzwoniącego. W ten sposób użytkownik może odbierać telefony tylko od tych osób, z którymi chce rozmawiać, nawet jeśli nie ma ich na swojej liście kontaktów.

Najważniejszą funkcją aplikacji jest jednak blokada połączeń. Hiya posiada czarną listę numerów botów i spamerów, która możliwia blokowanie telemarketerów i oszustów. Użytkownik po zainstalowaniu aplikacji może od razu przekierowywać ich do swojej poczty głosowej.





[ 1 / 3 ]

Poza wbudowaną listą istnieje też kontrola prywatności pozwalająca stworzyć własną czarną listę niechcianych numerów. Na tym jednak nie koniec, bowiem automatyczne ostrzeżenia w aplikacji Hiya informują użytkownika czy przychodzące połączenia pochodzą od spamerów. Poprzez zgłaszanie fałszywych numerów aplikacja może ostrzegać jej pozostałych użytkowników.

Ciekawą opcją w aplikacji jest identyfikacja nadawcy wiadomości SMS. W sytuacji, gdy dany numer nie istnieje w naszej bazie kontaktów, Hiya spróbuje go zidentyfikować i poda jego dane. Aplikacja umożliwia także odwrócone wyszukiwanie telefonów. Wpisując nieznany numer można dowiedzieć się, czy osoba dzwoniąca jest spamerem, oszustem bądź zwyczajnym rozmówcom.

Telemarketerzy dzwonią coraz częściej. W 2020 roku Polska na 4. miejscu na świecie

Aplikacja, teoretycznie, jest darmowa. W rzeczywistości jednak koniecznie jest opłacenie abonamentu, który zapewnia użytkownikom całkowitą ochronę przez natrętnymi połączeniami.

Hiya dostępna jest zarówno w wersji na Androida, jak i iOS-a.

Hiya Inne programy do komunikacji

Truecaller do identyfikacji numerów

Podobnie działającym programem jest Truecaller, służący do identyfikacji dzwoniących do nas numerów. Ta aplikacja kładzie szczególny nacisk na rozpoznawanie i ostrzeganie swoich użytkowników przed numerami należącymi do spamerów czy oszustów. Przed jej zainstalowaniem należy jednak zastanowić się, czy nie mamy nic przeciwko udostępnieniu jej swojej własnej bazy kontaktów, co jest przez nią wymagane.





[ 1 / 3 ]

Poprzez zbudowanie ogromnej bazy kontaktów zebranych od użytkowników programu Truecaller może on zapewnić im trafne ocenianie numerów i ostrzeganie przez natrętami. Twórcy aplikacji zapewniają, że pozyskane dane są wykorzystywane przede wszystkim do identyfikacji newralgicznych kontaktów. Inni użytkownicy Truecallera nie mają jednak możliwości uzyskania dostępu do pełnych informacji na temat danego kontaktu inaczej niż poprzez wysłanie prośby do nas prośby o jego udostępnienie.

Dzwonił do niego natrętny konsultant. Znalazł genialny sposób

Czymś, czego nie za to Hiya jest możliwość sugerowania nowych kontakty do naszej listy na bazie wspólnych znajomych. Jak każda taka funkcja, ma ona jednak dwie strony medalu. Tak samo jak nam mogą być sugerowane osoby, z którymi niekoniecznie musimy chcieć zachowywać kontakt, tak samo one mogą dostać propozycję dodania nas do swojej książki telefonicznej.

Truecaller można pobrać w wersji na Androida, jak i iOS-a.