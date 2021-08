ISO systemu Windows 11 już do pobrania. Uczestnicy Windows Insider mogą je ściągnąć

Póki co, testerzy donoszą za pomocą Twittera o wielu bugach występujących w udostępnionej przez Microsoft wersji systemu. Niektórzy zwracają też uwagę, że chociaż firma zdecydowała się już na podniesienie minimalnych wymagań do jego zainstalowania, to i tak nadal są one niedoszacowane. Sugerują, by nie instalować Windowsa 11 na maszynach, które ledwo je spełniają ze względu na jego bardzo wolne działanie na takich desktopach.