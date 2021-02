Mity dotyczące kryptowalut, kopania i wpływu na ekologię

Kryptowaluty oraz ich wydobywanie budzi wśród wielu osób mieszane uczucia. To świetny moment do rozprzestrzeniania się różnych teorii spiskowych, manipulacji i dezinformacji. Kilka z najczęściej powtarzanych omówię.

Kryptowaluty służą do finansowania przestępczości

UE przygotowała raport z którego wynika, że kryptowaluty mają znikomy wpływ na finansowanie przestępczości.

Karty graficzne znikają przez kopanie Bitcoina

To najczęściej powtarzane kłamstwo. Bitcoin kopany jest za pomocą algorytmu SHA-256. Nie ma możliwości wydobywania go za pomocą karty graficznej.

Kryptowaluty nie oferują żadnej funkcjonalności

Waluty wirtualne dzielą się na te, które służą:

- jako środki płatnicze (bitcoin, monero, dash, litecoin)

- do rozwijania zdecentralizowanego oprogramowania (Ethereum, Fantom)

- jako rozliczenia transakcji giełdowych (BNB)

- integracyjne systemy (ATOM, Fantom, Polkadot)

- zdecentralizowana wyszukiwarka internetowa (PRE)

- portal społecznościowy (STEEM)

i masa innych bardziej lub mniej ciekawych projektów.

Wycena rynkowa (poza tą pierwszą kategorią) i token to tylko efekt uboczny działania całej sieci, która służy konkretnym zastosowaniom.

Częściowo fałszywe informacje

Kryptowaluty powodują wzrost cen kart graficznych

Główną przyczyną są opóźnione dostawy kart graficznych spowodowane problemami z produkcją pamięci. Górnicy przyczyniają się do zwiększenia popytu, ale nie są powodem niskiej podaży.

Bitcoin to tylko spekulacja

Spekulacja brzmi co najmniej pejoratywnie. Cena Bitcoina i pozostałych kryptowalut jest kształtowana rynkowo - za pomocą popytu i podaży. Jest to częściowo spekulacja. Podobnej dokonujemy w życiu bardzo często.

Przykład? Wybieramy przyszły zawód spekulując na temat tego, jakie w przyszłości będzie zapotrzebowanie.

Bitcoin będzie kosztować 0/1000000 zł

Jest to to właśnie spekulacja, którą prawdopodobnie ta sama osoba zarzuca Bitcoinowi. Nie da się przewidzieć ceny kryptowalut. Tak samo nieostrożne jest pisanie, że np. "bitcoin będzie kosztować 1 mln zł".

Zostając przy 0 zł - jest to "prawie" niemożliwe. Wystarczy, że znajdą się przynajmniej dwie osoby na całym świecie zainteresowane wymianą.

Bitcoin nie nadaje się do płacenia

Informacja cyklicznie i nie do końca prawdziwa. Wahania ceny nie są jedyną przeszkodą w obecnym czasie do traktowania BTC jako środka płatniczego. Problem stanowią koszty wykonania takiej transakcji oraz czas jej przeprowadzenia (choć nadal krótszy od banku).

Dzieje się to przez trudności w skalowalności najpopularniejszej kryptowaluty - głównie wtedy, gdy zyskuje ona mocno na popularności.

Istnieją inne kryptowaluty, które rozwiązują ten problem np. Litecoin z kosztem transakcji około 3 groszy (stan na datę publikacji) i czasem zaksięgowania około 1 minuty.

Mimo to, Bitcoin jest powszechnie (np. pizza hut) wykorzystywany w krajach z hiperinflacją (takich jak Wenezuela) do płacenia i pozwala względnie normalnie żyć. Tam nawet wahania kursu i koszty transakcji są bardzo korzystne względem lokalnej waluty.

Bitcoin to piramida

"(...) zysk konkretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat późniejszych uczestników" - to najbardziej powszechna definicja piramidy finansowej. Kryptowaluty zdecydowanie nie wpasowują się w tą definicję - brak nowych "członków" nie spowoduje załamania systemu (tak jak ma to miejsce choćby w przypadku ZUS).

Warto uważać na "naganiaczy" działających wokół kryptowalut. Czasami reklamują produkty nazywając je kryptowalutami, które w rzeczywistości nimi nie są.

Wymagające wyjaśnienia

Ekologia i karty graficzne

Kopanie bitcoina nie jest popularne wśród "domowych górników". Cała uwaga skoncentrowana jest na najbardziej opłacalnej do kopania kryptowalucie - Ethereum. To jest głównym źródłem wydatkowania energii elektrycznej. Wkrótce to się zmieni.

1. ETH 2.0 i koniec kopania.

Ethereum w grudniu 2020 roku przeszło do fazy 0 nowej ekologicznej metody zabezpieczania sieci - proof of stake. W porównaniu do proof of work nie wymaga ona posiadania sprzętu, a do weryfikacji operacji wykorzystuje się same monety. Zależnie od tempa prac szacuje się, że za rok będzie koniec kopania Ethereum.

2. Ethereum to nie tylko kryptowaluta. To platforma i baza danych.

Ludzie dokonujący oceny robią to w oparciu o przeświadczenie, że kopanie to "tylko generowanie wirtualnych monet". Ethereum to cała sieć oferująca zdecentralizowaną bazę danych, którą można wykorzystać do tworzenia aplikacji i zabezpieczania danych.

Prywatność, wolność, bezpieczeństwo i pranie pieniędzy

Mało kto zdaje sobie sprawę, że zapłacenie sąsiadowi czy bezdomnemu za pomalowanie płotu, lub koleżance za przypilnowanie dziecka to udział w procederze prania brudnych pieniędzy.

Pranie pieniędzy z zasady i litery prawa jest złe i to zwyczajne oszukiwanie systemu. Warto jednak spojrzeć na temat znacznie szerzej. To, co teraz jest legalne w przyszłości wcale nie musi takie pozostać. Narzędzia do zabezpieczania interesów państwa pozostaną te same.

Państwo ma monopol na emisję pieniądza. Można dyskutować na temat tego jak bitcoin wzrośnie lub totalnie spadnie. Moim zdaniem to uczciwszy sposób na przechowanie pewnej wartości w czasie względem tradycyjnych walut. Uczciwszym, ponieważ nie można manipulować ilością dostępnych monet - tak jak robią to banki centralne.

Złoto jest lepsze

Zarówno kryptowaluty jak i złoto mają swój indywidualny zestaw cech - zalet i wad.

Złoto jest stabilne. Pozwala zachować wartość (w rozumieniu siły nabywczej) w czasie. Jest też użyteczne jako surowiec. Niestety nie jest pozbawione wad. Jedną z wad jest możliwa i stosunkowo łatwa (w porównaniu do kryptowalut) konfiskata i ograniczona (do kontaktu fizycznego) wymiana.

Bitcoina nie da się wyprodukować więcej niż zaplanowano

To jest prawda. Istnieją jednak kryptowaluty inflacyjne np. Ethereum.

Manipulacje i populizm

Dwie, które najmocniej zapadły mi w pamięć. Istnieje ich znacznie więcej. Są tworzone przez polityków różnych partii/ugrupowań, a także media - w tym te uznające się za rzetelne.

Najprostszy przykład manipulacji skali. To mniej więcej tak, jakbyśmy podali "do informacji publicznej", że samochód elektryczny zużywa tyle prądu dziennie co 10000 telefonów. Może i gdzieś obok prawdy to leży, ale sposób przedstawienia informacji jest nastawiony na zaprogramowanie przekazu dla odbiorcy.

Porównanie zużycia energii elektrycznej wymaganej do utrzymania globalnego systemu zdecentralizowanych danych do słabo rozwiniętego państwa w Afryce...

Ten wpis powstał przy okazji wycofania podatku PCC (3%) od kryptowalut. Ktoś kto nie śledzi na bieżąco tematu mógłby przypuszczać, że rząd obdarzył przywilejami właścicieli kryptowalut.

Wyjaśnienie: Rząd wycofał podatek PCC. Głównym powodem była biurokracja i problemy w rozliczeniach dochodu z kryptowalut. Dochodziło do takich absurdów, że aktywny "trader" musiałby drukować po kilka tysięcy sprawozdań rocznie. Nie byłoby to zbyt ekologiczne, a polityk wprowadzający manipulację należy przecież do ugrupowania, które popiera ekologię...

Po tej zmianie zarobki z kryptowalut są opodatkowane podatkiem Belki wynoszącym 19% - rozliczanym za pomocą PIT raz do roku.

Trochę ostrożności

- Nie ufaj nikomu, kto oferuje Ci pewny zysk z kryptowalut - to niemożliwe.

- Nie ufaj osobie, której bardzo zależy żebyś zainwestował swoje pieniądze w kryptowaluty.

- Nie podawaj nikomu swojego hasła do portfela kryptowalut - nawet jeśli człowiek podaje się np. za administratora giełdy.

- Sprawdzaj czy "kryptowaluta" faktycznie posiada cechy (np. publiczny kod) kryptowaluty. Wokół kryptowalut działa sporo scamów. Jednym z popularniejszych jest/był "dascoin" promowany również przez polskich "naganiaczy".

- Nigdy nie masz gwarancji, że cena kryptowaluty wzrośnie. To wspomniana wyżej spekulacja.

Podsumowanie

Kryptowaluty warto obserwować i poszerzać swoją wiedzę na ich temat. Weryfikuj informacje dostępne w internecie. Czy kryptowaluty są dobre/złe? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Moim zdaniem mają tyle cech (zalet i wad), że niemożliwe jest dokonanie jednoznacznej oceny.