Jak CRM może wesprzeć Twoją relację z Klientem?

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych wiele firm zmuszonych było do redukcji wydatków. Bardzo często działo się to kosztem obsługi klienta. Wierzono bowiem, że to większa wydajność pracy załata powstałe dziury budżetowe. To wtedy też stopniowo wdrażano nowe systemy – głównie logistyczne i produkcyjne. Nie trzeba było długo czekać na pierwsze wnioski, które pokazały, że tak jednolite, podobne działanie utrudnia budowanie przewagi konkurencyjnej. To wtedy też uzmysłowiono sobie, że obsługa klienta jest ważnym i nierzadko decydującym filarem. Okazało się bowiem, że budowanie relacji z klientami to prosta droga do wyróżniania się na rynku, pozyskiwania nowych klientów i osiągania zysków.