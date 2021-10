Jak namierzyć numer? Oto jak łatwo sprawdzisz, kto dzwonił

To kluczowe pytanie, które zadają sobie ludzie, którzy nie mają ochoty odbierać telefonów od nieznajomych. Jest kilka możliwości, które mogą zwiększyć nasze szanse, by dowiedzieć się, kto dzwoni na nasz numer telefonu. Sprawdź, najpopularniejsze metody.

Skąd oni mają nasz numer? Mógł on zostać sprzedany reklamodawcom przez sklepy bądź portale społecznościowe (np. w 2018 roku przyznał się do tego Facebook). Inną popularną opcją jest po prostu jego kradzież lub dodanie z ogólnodostępnych miejsc takich jak np. znane platformy aukcyjne.

Efektem jest to, że będą do nas dzwonić różnego rodzaju telemarketerzy oferujący m.in. słynne garnki lub zwykli oszuści podszywający się pod bank bądź nakłaniający do instalowania przeszacowanej instalacji fotowoltaicznej po zawyżonych kosztach. Do tego typu baz numerów mają też dostęp np. firmy windykacyjne, które w zależności od okoliczności mogą nas szukać słusznie lub niesłusznie.

W sieci jest pełno różnorakich serwisów oferujących nawet geolokalizację numerów, ale te są po prostu oszustwem, które wyciąga od nas pieniądze za raport niemający nic wspólnego z rzeczywistością lub zapisujące do płatnej usługi SMS.

Jedynym rozwiązaniem potrafiącym zapewnić takie informacje są tylko tzw. fałszywe stacje bazowe zwane fachowo IMSI Catcher. Te są jednak zarezerwowane wyłącznie dla służb oraz mają ograniczony zasięg działania.

Polskie portale

Jedyne, na co możemy liczyć to portale pozwalające zweryfikować (nie zawsze) rozmówcę lub firmę, do której należy numer. Większość daje możliwość oceny numeru oraz napisania krótkiego komentarza, ale niektóre wymagają małej opłaty za raport, gdzie czasem wskazana jest firma będąca właścicielem numeru.

Przykłady wspomnianych serwisów:

nieznany-numer.pl

ktoto.info

infonumer.pl

numerytelefonu.com

czyjtonumer.net

czyjnumerek.pl

Podmioty zagraniczne

Z zagranicznych podmiotów warto wspomnieć o Truecaller oraz Sync.me. Serwisy te dysponują znacznie większą bazą niż nasze lokalne opcje, ale zdobywają te dane dzięki wymogowi dostępu do kontaktów przypisanych do danego konta Google bądź Microsoft.

Aplikacje mobilne

Dużo większy wybór jest pośród aplikacji mobilnych, których jest cała masa. Godne uznania są mobilne edycje Truecaller na Androida (tutaj) oraz na iOS (tutaj), Whoscall także dostępny jest na Androida i iOS z bazą zawierającą miliard rekordów oraz w przeciwieństwie do Truecaller może działać w trybie offline. Trzecią opcją jest aplikacja Showcaller pokazująca nazwiska i zdjęcia osób, które dzwonią oraz dość sprawnie blokującą spam.

