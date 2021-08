Jak nauczyć się Blendera? Te kanały pomogą ci załapać podstawy i trochę więcej

Nadwyrężone łańcuchy dostaw i ogólny chaos decyzyjny na świecie – nie ma lepszego momentu na to, by posłać pracownika na "postojowe". Oczywiście tylko po to, by wykorzystać zaległy urlop i zredukować liczbę etatów. Moja ówczesna branża (automotive) również miała słabszy moment. Przede mną stało więc wyzwanie: w jaki sposób mam zagospodarować nadmiar wolnego czasu? Z pomocą nadszedł mój serdeczny przyjaciel.

- Słuchaj, pokazałem mojemu młodemu tego Blendera. Wiesz, on ciągle siedzi przed tym komputerem, a tak to jakiś pożytek z tego będzie. Też mógłbyś się tym zainteresować, całkowicie darmowy program. Może Ci się spodoba.

Blender 2.93.2 Modelowanie 3D

W istocie spodobało mi się. Ten artykuł jest drogowskazem dla początkujących grafików. Od czego zacząć? Gdzie szukać informacji? Jakie kanały warto śledzić? I przede wszystkim – na czym się skupić? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz tutaj, w jednym miejscu.

PODSTAWY

Grafika Dla Zielonych https://www.youtube.com/user/grafikadlazielonych

Blender Guru https://www.youtube.com/user/AndrewPPrice

Grant Abbitt https://www.youtube.com/user/mediagabbitt

PL Tutors https://www.youtube.com/channel/UC7iizcqdJQRCJGEPijzQUNA

Każdy, kto zaczynał, doskonale zna tych twórców. To właśnie oni przeprowadzają nowych użytkowników "za rączkę". Pokazują, jak działa interfejs i na czym właściwie polega grafika 3D.

Na wyżej wymienionych kanałach znajdziesz pomoce dydaktyczne, będące praktycznymi ćwiczeniami z zakresu: modelowania, teksturowania, tworzenia materiałów proceduralnych, rozkładania siatki UV, implementacji stworzonych modeli w silniku gry, tworzenia animacji, rzeźbienia, oświetlania sceny i wiele innych ciekawych zagadnień.

W przypadku PL Tutors i Grafika Dla Zielonych znajdziesz również poradniki z innych dziedzin, jak na przykład grafika 2D. Zachęcam do subskrybowania.

HARD SURFACE MODELING

Gleb Alexandrov https://www.youtube.com/user/GlebAlexandrov

Josh Gambrell https://www.youtube.com/channel/UCXfGjwohMgPm4Ng2e1FXySw

Ponte Ryuurui https://www.youtube.com/channel/UCEOVGZ2rpLhR7gSPvaexxxQ

Arrimus 3D https://www.youtube.com/channel/UCSLLdTBwLMfTKWS56tOiQpw

To metoda modelowania umożliwiająca tworzenie różnego rodzaju maszyn, obiektów statycznych, obiektów nieorganicznych. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś/aś o stworzeniu własnej stacji kosmicznej, to ta specyficzna technika jest idealnym narzędziem, by zrealizować swoje marzenia.

Hard Surface rządzi się własnymi prawami, a większość twórców używa dedykowanych Addonów, które przyspieszają proces tworzenia. Zatem nie denerwuj się, gdy widzisz, że "ich Blender" wygląda nieco inaczej, niż twój. Część z tych Addonów jest płatna, część nie. Oczywiście nie są obowiązkowe – wszystko wykonasz bez nich, jednak zajmie to znacznie więcej czasu.

Wyżej wymienione kanały to olbrzymia skarbnica wiedzy z zakresu tworzenia prawidłowej topologii siatki, "czyszczenia" jej, optymalizacji modeli, projektowania maszyn i wyciskania siódmych potów z modyfikatora Bevel oraz operacji boolowskich (Boolean Modifier). By lepiej zrozumieć ten styl modelowania musisz znać te kanały i przygotować się na intensywną naukę. Aha, zapomniałbym! Ponte Ryuurui cieszy się ogromnym autorytetem w środowisku i jest bardzo charyzmatyczny, ale… musisz wiedzieć, że nie zawsze przebiera on w słowach.

SCULPTING

YanSculpts https://www.youtube.com/channel/UCfjswDVU0XHyBN7UFG0Mi5Q

HOKIROYA | Digital Art https://www.youtube.com/user/MrHokiroya

BlankFaceStudio https://www.youtube.com/channel/UCgSh2qbXeIcvbtJMt9Gzzng

Ryan King Art https://www.youtube.com/channel/UCIXjev1_mJ1plJhF9lGarQg

DevilPeace Arts https://www.youtube.com/channel/UCcW5ZLBQwNKeR24VR1lfqAg

Rzeźbienie cyfrowe również rządzi się swoimi prawami i jest w pewnym sensie przeciwieństwem techniki Hard Surface, bowiem Sculpting najczęściej służy do tworzenia rzeczy organicznych (ludzi, zwierząt, potworów), więc znajomość anatomii jest niezwykle cenna. W przeciwieństwie do Hard Surface, Sculpting "nie lubi" Ngonów.

Pracujemy na Trisach i Quadach… na bardzo, bardzo wielu Trisach i Quadach, co potrafi mocno obciążyć nasz komputer. O ile naukę rzeźbienia cyfrowego można rozpocząć mając jedynie myszkę i klawiaturę, tak z czasem konieczny będzie zakup tableta graficznego. Z tą techniką ściśle powiązany jest proces Retopologii (Retopology), zwłaszcza jeśli chcemy, aby nasz High Poly Mesh został sukcesywnie zaimplementowany do silnika gry.

Poświęć chwilę i rzuć okiem na powyższe kanały. Pamiętaj, że cenne informacje o rzeźbieniu znajdziesz także na kanałach wymienionych w kategorii "Podstawowe" (z naciskiem na Grant Abbitt). Warto również oglądać nagrania w stylu Timelapse, by podłapać tajniki tego rzemiosła.

ADDONS

Blender jest w pełni darmowym programem i oferuje wiele dodatków, które nazywamy Addonami. To są swego rodzaju dodatki (niektóre płatne, niektóre darmowe) przyspieszające naszą pracę. Poniżej umieszczam listę darmowych Addonów, które ułatwią twoją pracę.

Loop Tools Addon https://www.youtube.com/watch?v=W2MjvKy1yCo

Bolt Factory https://www.youtube.com/watch?v=iKS3iWtkUnc

ArchiMesh https://www.youtube.com/watch?v=XiDnW3AwISk

ANT Landscape https://www.youtube.com/watch?v=y7bH2bXKyTk

MTree https://www.youtube.com/watch?v=y5nEeGlmeNo

Image as Plane https://www.youtube.com/watch?v=we70l7gRo0U

Extra Objects https://www.youtube.com/watch?v=Zgx3rVo27gU

Node Wrangler https://www.youtube.com/watch?v=EmXiyrsg82g