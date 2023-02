Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w branży IT?

Praca w branży IT to marzenie coraz większej ilości osób, które, skuszone wysokimi zarobkami, dążą do przekwalifikowania się. Każdego kandydata, starającego się np. o pracę programisty, czeka rozmowa rekrutacyjna. Jak się do niej odpowiednio przygotować?

Wejście do branży jest możliwe, ale nie takie łatwe

Branża technologii informatycznych to obecnie jedna z najatrakcyjniejszych dziedzin, w których czeka zatrudnienie. Popyt na pracowników w IT jest nieustannie wysoki. Sektor ciągle się rozwija i mnóstwo firm potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów. Coraz więcej osób postrzega branżę informatyczną, jako dochodowe miejsce do rozwijania swojej kariery.

Na rynku dobrze mają się prywatne kursy i szkolenia, które obiecują szybkie zdobycie kwalifikacji i otrzymanie bardzo dobrze opłacanego stanowiska. Pomimo wyraźnych braków w kadrach rynek ofert pracy w IT najbardziej przychylny jest jednak specjalistom średniego szczebla — to oni, a nie nowicjusze, są najczęściej poszukiwani, co można zobaczyć, m.in. klikając tutaj, w serwisie GoWork.pl, który publikuje oferty także dla programistów czy innych specjalistów z tego obszaru. W tym wypadku widać, jak wiele ofert IT pojawia się na rzeszowskim rynku pracy.

Przekwalifikowanie się w stronę branży informatycznej nie jest niemożliwe i wiele osób realizuje ten scenariusz z powodzeniem. Wymaga to jednak dużo energii włożonej w zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz sporych nakładów finansowych i cierpliwości, ponieważ rzadko zdarza się, że do branży można wejść "z marszu", a pierwsze stanowisko zapewnia bardzo wysoką wypłatę.

Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna w IT?

Jeśli CV kandydata zainteresuje potencjalnego pracodawcę, czeka go jeszcze rozmowa kwalifikacyjna, która w IT nie odbiega zbytnio od spotkań rekrutacyjnych organizowanych także w innych sektorach. Kandydat na pewno powinien spodziewać się części technicznej, czyli pytań o jego wiedzę i umiejętności, ale także praktycznego zadania. Poza tym również w IT bardzo ważne są kompetencje miękkie pracowników, co sprawia, że rekruterzy coraz częściej zwracają uwagę właśnie na te cechy kandydatów.

Programista lub inny specjalista musi umieć skutecznie porozumieć się z innymi członkami zespołu, dlatego potencjalny pracodawca na pewno będzie oceniał jego komunikatywność. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i dobre zaprezentowanie to duża wartość, gdy chcemy wejść do branży. Z tego powodu warto poświęcić trochę czasu i solidnie przemyśleć wszystko, co chcielibyśmy przekazać oraz to, jak wypaść w oczach naszego rozmówcy.

Rozmowa kwalifikacyjna w IT — kluczowe kwestie dla kandydata

Na spotkanie trzeba koniecznie stawić się punktualnie, dlatego kwestia dojazdu w wyznaczone miejsce nie jest czymś, czym kandydat powinien zajmować się na ostatnią chwilę. Równie ważny jest strój. Ubranie musi być czyste i schludne. Nie zaszkodzi także odrobina elegancji. Znajomość własnego CV i portfolio to podstawa. Rozmowa dotycząca przebiegu kariery kandydata jest standardem w każdym procesie rekrutacyjnym.

W związku z tym należy zawczasu przemyśleć odpowiedzi na pytania dotyczące naszych sukcesów zawodowych, ale także porażek, najtrudniejszych rzeczy, z którymi dotąd się mierzyliśmy oraz naszych mocnych, ale i słabszych stron związanych z danym zawodem. Kandydat musi jak najdokładniej poznać specyfikę stanowiska, na które aplikuje i umieć szczerze powiedzieć, dlaczego jest dobrą osobą na to miejsce, ale także, jakie ma braki i czego liczy się nauczyć w danej firmie.

Pytania, które na pewno padną, będą dotyczyć również sposobów i ścieżki, na której potencjalny pracownik zdobył i wciąż zdobywa wiedzę dotyczącą branży informatycznej. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w IT oznacza również zapoznanie z informacjami o samym miejscu, do którego aplikowaliśmy. Należy dowiedzieć się, jaka jest kultura czy wartości firmy, której chcemy stać się częścią.

Samoświadomość zawodowa i śmiałość do zadawania pytań

Kolejną kwestią jest motywacja do podjęcia pracy właśnie w takiej, a nie innej roli. Niewątpliwą zaletą branży informatycznej są oczywiście wysokie zarobki, ale jeśli powiemy rekruterowi, że atrakcyjna wypłata to jedyne, na czym nam zależy, nasze szanse na otrzymanie wybranego stanowiska znacząco spadną. Spodziewajmy się, że potencjalny pracodawca zechce wiedzieć, co motywuje nas w sferze zawodowej i jakie mamy cele.

Często dużo wartościowszy pracownik to taki, który oprócz godziwego wynagrodzenia liczy na rozwój, możliwości edukacyjne czy wpisanie się w misję danej organizacji. Podczas rozmowy rekrutacyjnej warto nie tylko odpowiadać na otrzymywane pytania, ale również samemu je zadawać. W ten sposób kandydat okaże swoje zaangażowanie czy pewność siebie. Ta kwestia dotyczy również części technicznej rozmowy, czyli pytań o różne pojęcia lub konkretne problemy do rozwiązania.

Jeśli coś jest niejasne, lepiej zapytać lub poprosić o wyjaśnienie, niż próbować wstrzelić się z właściwą odpowiedzią, czy niejasno kluczyć wokół tematu. Umiejętność zdobywania niezbędnej wiedzy to bardzo ceniona cecha. Jeśli bez obaw zadamy trafne pytania, może nam zostać wybaczone, że czegoś nie wiedzieliśmy, bo pokażemy, że w zamian znamy sposób, jak się tego dowiedzieć.

Jak się wysławiać w IT? Pomoc dla mniej komunikatywnych

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie wolno być zbyt gadatliwym. Rozwinięta komunikacja to jedna z kompetencji potrzebnych nawet w świecie IT, ale zarówno zbyt małomówny, jak i za bardzo wylewny i odbiegający od głównego tematu kandydat nie wypadnie dobrze. Kluczem są zwięzłe, ale treściwe wypowiedzi. Takie przekazywanie informacji to cecha, której też da się nauczyć. Doświadczeni rekruterzy podpowiadają, że pomocny jest tu model STAR. To skrót od angielskich słów situacion — sytuacja (S), task — zadanie (T), action — działanie (A), result — rezultat (R).

Te kilka słów może naprowadzić na skuteczny schemat przeprowadzenia swojej wypowiedzi. Kandydat najpierw krótko nakreśla konkretną, problematyczną sytuację, która wynikła w jego pracy (S — situacion — sytuacja). Potem uściśla, o jakie zadanie chodziło i w czym leżał problem (T — task — zadanie). Następnie przechodzi do tego, co zrobił, aby wyjść z problematycznej sytuacji (A — action — działanie), a na końcu pokazuje, jakie skutki przyniosły jego działania (R — result — rezultat).